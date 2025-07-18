ظریف: السلام هو التهديد الوجودي الوحيد للکیان الصهیوني

وكتب وزير الخارجية الأسبق للجمهورية الإسلامية الإيرانية "محمد جواد ظريف" على حسابه في منصة ایکس: دعونا نرى: الهجوم على سوريا، الاعتداء علی لبنان، الحرب على إيران، الإبادة الجماعية في غزة، قصف اليمن، المعارضة لخطة العمل المشترك الشاملة، ومعاهدة منع الانتشار النووي، واتفاقية الأسلحة الكيميائية وغيرها من معاهدات أسلحة الدمار الشامل، ومنع ارساء السلام، وحتى خطط والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ولذلك فإن الحرب والإرهاب والتخريب والابتزاز... كلها تشير إلى أن "التهديد الوجودي" الوحيد لإسرائيل هو السلام.

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