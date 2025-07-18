إيران تندد بازدواجية الاتحاد الأوروبي: ندعم بصوت عال سيادة سوريا ووحدة أراضيها

وقال بقائي ردّاً على بيان وزارة الخارجية بالاتحاد الأوروبي،حول العدوان العسكري للکیان الصهیوني على سوريا : الاتحاد الأوروبي وصف العدوان العسكري السافر للکیان الصهیوني بأنه "تصعيد للتوتر على الأراضي السورية"، وتخلى حتى عن تظاهره بالالتزام بالمبادئ الأخلاقية ، هذا مثال واضح على التلاعب بالواقع وإخفاء "التواطؤ" تحت ستار "الدبلوماسية"

وقال: نحن نقف مع الشعب السوري، كما كنا دائمًا وندعم بصوت عالٍ السيادة الوطنية والسلامة الأرضیة لسوريا.

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