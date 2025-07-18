إيران تندد بازدواجية الاتحاد الأوروبي: ندعم بصوت عال سيادة سوريا ووحدة أراضيها
معرف الأخبار : 1663271
أدان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، ما وصفه بـ"النهج المخادع" للاتحاد الأوروبي في تعامله مع العدوان الإسرائيلي على سوريا، مؤكدًا أن إيران تقف إلى جانب الشعب السوري وتدعم بقوة سيادته الوطنية وسلامة أراضيه.
وقال بقائي ردّاً على بيان وزارة الخارجية بالاتحاد الأوروبي،حول العدوان العسكري للکیان الصهیوني على سوريا : الاتحاد الأوروبي وصف العدوان العسكري السافر للکیان الصهیوني بأنه "تصعيد للتوتر على الأراضي السورية"، وتخلى حتى عن تظاهره بالالتزام بالمبادئ الأخلاقية ، هذا مثال واضح على التلاعب بالواقع وإخفاء "التواطؤ" تحت ستار "الدبلوماسية"
وقال: نحن نقف مع الشعب السوري، كما كنا دائمًا وندعم بصوت عالٍ السيادة الوطنية والسلامة الأرضیة لسوريا.