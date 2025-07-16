وزيرا خارجية إيران والصين يلتقيان على هامش اجتماع وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون

وجاء هذا اللقاء على هامش المشاركة في الدورة الخامسة والعشرين لاجتماع وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون في مدينة تيانجين بالصين.

وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية، وخاصة العدوان العسكري الصهيوني على ايران، بالإضافة إلى التطورات الدولية.

هذا وقد غادر وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية طهران صباح يوم الاثنين الموافق 14 تموز/يوليو، متوجها إلى الصين على رأس وفد، للمشاركة في الدورة الخامسة والعشرين لاجتماع وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون.

وخلال مشاركته هذه، اجرى عراقجي مناقشات وتبادل وجهات النظر مع وزير الخارجية الصيني وعدد من وزراء الخارجية المشاركين في الاجتماع، كما القى كلمة له في اجتماع وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون.

ويُعد التنسيق والتحضير لقمة رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون هو جدول الأعمال الرئيسي لاجتماع وزراء الخارجية.

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