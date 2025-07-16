إيران تحتجز ناقلة نفط أجنبية في بحر عمان بتهمة تهريب مليوني لتر من الوقود

وقال "مجتبى قهرماني"، اليوم السبت، في شرحه لهذا الخبر: تم احتجاز ناقلة نفط أجنبية في بحر عمان بتهمة تهريب مليوني لتر من الوقود، وذلك لعدم وجود وثائق قانونية تتعلق بحمولة الناقلة .

وأضاف أن هذه العملية تأتي في إطار عملية رصد ومراقبة التحركات المشبوهة لتهريب الوقود في الحدود المائية للبلاد في بحر عمان.

وتابع قائلا: قمنا برفع ملف في هذا الشأن لدى مكتب المدعي العام والثوري لمدينة جاسك بناء على تقرير الضباط وتستمر العملية القضائية للتحقيق في الاتهامات المرفوعة.

وأعلن اعتقال 17 متهماً، بينهم قبطان وطاقم هذه الناقلة الأجنبية، لاستكمال عملية التحقيق والاجراءات القانونية.

وأضاف: يجري بدقة، جمع الوثائق لتقدير حجم حمولة الوقود التي كانت على متن هذه السفينة،وأخذ العينات وإجراء الاختبارات اللازمة، كما يجري التحقق من صحة وثائق السفينة المحتجزة وسيتم الإعلان عن نتائج التحقيق في الاتهامات الموجهة ضد الناقلة.

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