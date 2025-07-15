لافروف یؤکد ضرورة حل القضية النووية الإيرانية عبر الدبلوماسية

والتقى وزير الخارجية الايراني، نظيره الروسي "سيرغي لافروف"، اليوم الثلاثاء في مدينة تيانجين بالصين على هامش الدورة الخامسة والعشرين لاجتماع وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون.

وتبادل جانبان، وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك والقضايا الإقليمية والدولية خلال اللقاء.

واتفق وزيرا خارجية إيران وروسيا خلال اللقاء على الاتصالات المستقبلية على مختلف المستويات.

وجدد الجانب الروسي في هذا اللقاء، تأکیده على أهمية حل الأزمة المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني عبر الطرق السياسية والدبلوماسية وفقا للقانون الدولي.

وقال لافروف في تصريحاته: لدينا الفرصة لمناقشة بعض التطورات التي تجري بسرعة وذلك في مقطع فيديو نشر عن الدقائق الأولى من هذا الاجتماع.

یذکر أن وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية قد غادر طهران صباح يوم الاثنين الموافق 14 تموز/يوليو، متوجها إلى الصين على رأس وفد، للمشاركة في الدورة الخامسة والعشرين لاجتماع وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون.

ومن المتوقع ان يلقي عراقجي كلمة له خلال مشاركته في هذه الدورة ويُعد التنسيق والتحضير لقمة رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون هو جدول الأعمال الرئيسي لاجتماع وزراء الخارجية.

endNewsMessage1