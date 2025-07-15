على هامش اجتماع منظمة شنغهاي للتعاون.. عراقجي يلتقي نظيره الهندي

و أفاد المتحدث باسم الخارجية ،"إسماعيل بقائي" أن عراقجي التقى وزير الخارجية الهندي على هامش الاجتماع الوزراي لمنظمة شنغهاي للتعاون .

وكتب وزير الخارجية الهندي "سوبرامانيام جايشانكار"، بعد لقائه مع نظيره الإيراني، في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "إكس": يسعدني أن ألتقي مع وزير الخارجية الإيراني هذه المرة على هامش الاجتماع الوزراي لمنظمة شنغهاي للتعاون في تيانجين.

کما التقي وزیر الخارجیة الإيراني مع مجموعة من وزراء خارجية الدول الاعضاء في منظمة شانغهاي، الرئيس الصيني "شي جين بينغ"، صباح الیوم الثلاثاء.

غادر وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية طهران صباح الاثنين الموافق 14 تموز/يوليو، متوجها إلى الصين على رأس وفد، للمشاركة في الدورة الخامسة والعشرين لاجتماع وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون.

وألقى عراقجي كلمة خلال مشاركته في هذه الدورة كما أجرى محادثات مع وزير الخارجية الصيني وعدد آخر من وزراء الخارجية المشاركين في الاجتماع.

يذكر أن التنسيق والتحضير لقمة رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون على جدول الأعمال الرئيسي لاجتماع وزراء الخارجية.

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