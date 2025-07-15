متحدثة الحكومة: لا نبحث عن الحرب ولن نستسلم للظلم

وقالت فاطمة مهاجراني في مؤتمرها الصحفي الأسبوعي اليوم الثلاثاء: إن أهم إجراء اتخذته الحكومة في الأيام الأخيرة هو إيصال رسالة إلى العالم مفادها أننا لا نبحث عن الحرب، لكننا لن نستسلم أيضًا.

وأضافت المتحدثة باسم الحكومة: حاولنا إيصال هذا الشعار المهم للعالم بالتفصيل في الاجتماعات الدبلوماسية والمقابلات، وهو أننا لن نبحث عن الحرب بأي شكل من الأشكال، وتاريخنا يُثبت ذلك، لكننا لن نستسلم للظلم أبدًا.

وأكدت: سنبذل قصارى جهدنا لضمان تمتع شعب البلاد بأفضل حياة.

وقالت إن الموقع الجغرافي للبلاد جعلنا نتعرض لاعتداءات متكررة من الأعداء على مر السنين مضیفة أن الشعب الإيراني لقد ظل صامدًا على مر التاريخ بفضل أصالته.

وتابعة قائلة: إن رئيس الجمهوریة قال أمس الإثنین في رسالته إلى الإيرانيين في خارج البلاد إن الشعب هو المالك الحقيقي والقلب النابض لإیران وفقد شهد العالم الوحدة التاريخية للشعب الإيراني على الرغم من الضغوط النفسية والاقتصادية التي كانت قائمة، ولقد أثبت الشعب أنه لن يسمح لأي قوة أجنبية بالتدخل.

علينا إيجاد مصطلح بديل لحرب الـ 12 یوما فهي ليست مصطلحنا

وقالت المتحدث باسم الحكومة للصحفيين الحاضرين في مؤتمرها الصحفي الأسبوعي: أرجوكم ابحثوا عن مصطلح بديل لحرب الـ 12 یوما ، هذا، ليس مصطلحنا. وقد يكون مصطلحنا هو الدفاع المقدس، الذي استمر 12 يومًا.

وأعربت عن امتنانها للقوات المسلحة للبلاد لمقاومتها الشجاعة وصمودها أمام العدو الصهيوني، قائلة : لقد أظهرتم جانبا مهما من الإقتدار والجمیع في إيران ممتنون لكم.

قالت: الصهاينة معتادون على هذه المصطلحات، مثل حرب الأيام الستة، وحرب الثلاثة والثلاثين يومًا، لذا علينا أن نبتكر المصطلحات نحن أرض غنية بالكلمات.

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