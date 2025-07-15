عراقجي ونظيره الروسي يلتقيان في الصين

وجاء هذا اللقاء على هامش المشاركة في الدورة الخامسة والعشرين لاجتماع وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون. ومن المتوقع أن يبحث الوزيران قضايا ثنائية، بالإضافة إلى التطورات الإقليمية بما في ذلك الملف النووي الإيراني.

هذا وقد غادر وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية طهران صباح يوم الاثنين الموافق 14 تموز/يوليو، متوجها إلى الصين على رأس وفد، للمشاركة في الدورة الخامسة والعشرين لاجتماع وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون.

ومن المتوقع ان يلقي عراقجي كلمة له خلال مشاركته في هذه الدورة في . كما سيجري محادثات وتبادل وجهات النظر مع وزير الخارجية الصيني وعدد آخر من وزراء الخارجية المشاركين في الاجتماع. ويُعد التنسيق والتحضير لقمة رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون هو جدول الأعمال الرئيسي لاجتماع وزراء الخارجية.

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