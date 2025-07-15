عراقجي: منظمة شنغهاي للتعاون تفرض نفسها كقوة عالمية وتتجاوز الحدود الإقليمية

وأضاف "عباس عراقجي" اليوم الثلاثاء لدى وصوله إلى الصين: زيارتي إلى الصين تأتي في إطار المشاركة في الاجتماع الخامس والعشرين لوزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون الذي سيعقد غدا الأربعاء في مدينة تيانجين الصينية.

وتابع أن منظمة شنغهاي للتعاون تفتح تدريجيا مكانتها على الساحة العالمية، أي أنها تتجاوز تدريجيا الساحة الإقليمية، ولديها العديد من القضايا المختلفة على جدول أعمالها، في الجوانب الاقتصادية والسياسية والأمنية.

وقال عراقجي: سيتم في الاجتماع وضع اللمسات الأخيرة على استراتيجية تطوير المنظمة واعضائها في مختلف المجالات بما فيها الطاقة والتجارة وبالطبع، ستُجرى مناقشات حول القضايا الدولية الراهنة.

وأضاف: هناك أيضًا فرصة لعقد لقاءات ثنائية على هامش الاجتماع وسأعقد لقاءات ثنائية مع وزيري خارجية الصين وروسيا، وهذه اللقاءات لها أهميتها الخاصة في ظل الوضع الراهن کما سأعقد لقاءات مع أعضاء آخرين في منظمة شنغهاي للتعاون بشأن العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.

وأشار إلى عدوان الکیان الصهيوني والولايات المتحدة على ایران، وقال:لقد أدانت منظمات دولية وإقليمية وأكثر من 120 دولة هذا العدوان وكذلك الهجوم على المنشآت النووية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأعربت عن تضامنها ودعمها لإیران.

وأضاف عراقجي: إن منظمة شنغهاي للتعاون أصدرت أيضًا بيانًا بهذا الشأن، ونحن نعرب عن امتناننا له وسيتم طرح هذه المسألة في المناقشات التي سأجريها غدًا، وخاصةً في المناقشات العامة، وسأتناولها بالتفصيل في كلمتي التي سألقيها.

یذکر أن وزير الخارجية "عباس عراقجي" توجه إلى الصين أمس الإثنین للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمنظمة شنغهاي للتعاون.

وسيشارك عراقجي خلال هذه الزیارة في الاجتماع الوزاري لمنظمة شنغهاي للتعاون ويلقي كلمة خلاله كما سيجري محادثات مع وزير الخارجية الصيني وعدد من وزراء الخارجية الآخرين المشاركين في الاجتماع.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية "إسماعيل بقائي" قبل یومین في مقابلة مع الصحفيين عن زيارة وزير الخارجية إلى الصين.

وقال بقائي إن التنسيق والإعداد لقمة منظمة شنغهاي للتعاون هو الأجندة الرئيسية لاجتماع وزراء الخارجية.

endNewsMessage1