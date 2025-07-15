عراقجي يلتقي الرئيس الصيني

ويزور عراقجي بكين للمشاركة في الاجتماع الوزاري الخامس والعشرين لمنظمة شنغهاي للتعاون.

والتقي مع مجموعة من وزراء خارجية الدول الاعضاء في منظمة شانغهاي، الرئيس الصيني شي جين بينغ صباح الیوم الثلاثاء 15 يوليو 2025.

قبل هذا اللقاء الذي حضره نظرائه في هذه المنظمة، جرى لقاء ثنائي بين عراقجي و الرئيس الصيني.

وتوجه وزير الخارجية "عباس عراقجي"إلى الصين امس الاثنین على رأس وفد للمشاركة في الاجتماع الوزاري لمنظمة شنغهاي للتعاون.

وسيشارك عراقجي خلال هذه الزیارة في الاجتماع الوزاري لمنظمة شنغهاي للتعاون ويلقي كلمة فيه كما سيجري محادثات مع وزير الخارجية الصيني وعدد من وزراء الخارجية الآخرين المشاركين في الاجتماع.

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