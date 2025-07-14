الرئيس الإيراني: الکیان الصهيوني هو مشروع نظام الهيمنة لنهب الثروات وتقسيم المنطقة

وأضاف بزشكيان خلال استقباله اليوم الاثنين وزیر الداخلیة العراقي عبدالأمیر الشمري : يجب علينا أن نقف متحدين ضد هذا العدو المشترك، وندعم بعضنا البعض، ونتجنب بشكل صارم الانقسام والفرقة.

وتابع : إننا نعتبر حكومة وشعب العراق وسائر الدول الإسلامية، أشقاء لنا، وسنواصل الجهود من اجل تعزيز الوحدة والتلاحم والأخوة بين الأمة الإسلامية.

الرئيس الإيراني اعرب في هذا اللقاء، عن أمله بأن يؤدي التعاون الايراني العراقي إلى تنظيم الزيارة الأربعينية هذا العام بكل شموخ وروعة.

وأضاف : نحن مستعدون لتعزيز مستوى التعاون مع العراق في كافة المجالات.

بدوره، نقل الشمري، تحيات رئيس الوزراء العراقي إلى رئيس الجمهورية الاسلامية، وشرح خلال اللقاء مع فخامته اليوم، إجراءات الحكومة العراقية بهدف توفير التسهيلات اللازمة في استقبال الزوار الوافدين للمشاركة في الزيارة الأربعينية خلال العام الجاري.

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