الرئيس الايراني يستقبل وزير الداخلية العراقي

والتقى وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري اليوم الاثنين الرئيس مسعود بزشكيان وأجرى محادثات معه اليوم الاثنين.

وصل وزير الداخلية العراقي الى ايران صباح اليوم الاثنين لعقد لقاء ثلاثي مع نظيره الايراني والباكستاني واجراء مباحثات بشأن تسهيلات زيارة الاربعين الحسيني(ع) لهذا العام.

وقال وزير الداخلية الايراني خلال اللقاء مع نظيريه العراقي والباكستاني: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تؤمن بأن مسيرة الأربعين هي حركة عقائدية، عابرة للحدود الوطنية، وتجسيد للوحدة الإسلامية، كما أنها تمثل فرصة لتعزيز التعاون الإقليمي.

وأضاف الوزير الإيراني: "في اجتماعنا اليوم، وبعد المناقشات السابقة، أقرّينا الصيغة النهائية للمواضيع المطروحة، وبتوقيع محضر الجلسة، نؤكد على الإرادة المشتركة للدول الثلاث لتنظيم مراسم الأربعين بشكل منتظم وآمن ومهيب".

وأكد مومني مجددًا أن الجمهورية الإسلامية ترى في الأربعين حدثًا إيمانيًا عابرًا للحدود، ومظهرًا للتضامن الإسلامي، وفرصة لتقوية التعاون بين دول المنطقة.

وأشار إلى الدور البارز الذي تلعبه حكومة وشعب العراق في استضافة هذه المناسبة العظيمة، وإلى مكانة باكستان كواحدة من الدول التي يشارك عدد كبير من زوارها في المسيرة، داعيًا إلى الارتقاء بالتعاون الثلاثي إلى مستوى استراتيجي.

كما أعرب عن شكره للحكومة والشعب العراقي، لا سيما لوزير الداخلية العراقي، على جهودهم لحل التحديات وتسهيل شؤون الزوار، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات اتُخذت باستمرار خلال السنوات الماضية وحتى العام الحالي.

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