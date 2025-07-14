اللواء موسوي: أي أخطاء جديدة من جانب العدو ستواجه بردود أكثر قوة

وقال اللواء "عبدالرحيم موسوي"، اليوم الاثنين، خلال تفقده لقوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإسلامي: اعتقد أن أداء القوة الجوية الفضائية خلال هذه الأيام الـ12 من الحرب المفروضة أعظم وأهم بكثير من أي شيء تم إنجازه حتى الآن، حتى في فترة الدفاع المقدس، لأن وجود الجمهورية الإسلامية الإيرانیة ووحدة أراضيها لم يتعرضا للتهديد بهذه الطريقة أبدًا.

وأكد: لقد نجح سيف القوة الجوية الفضائية في قطع رقبة العدو وسحب أيدي المعتدین من أرضنا، وأنا بدوري أشكرهم جميعًا.

وقال اللواء موسوي: شهدنا اليوم معنويات عالية، ووجوهًا حازمة، وإرادة راسخة لمواصلة المهام القوية والمقتدرة والمنتصرة عملياتيًا كما شهدنا أنهم يعملون بسرعة وقوة وجدية في قطاع البناء والإنتاج، دون أدنى توقف على مدار الساعة.

وأضاف: أؤكد أيضًا للشعب الإيراني العظيم أنه طالما تواجد هؤلاء الجنود الشجعان والأقوياء في الميدان، فلن يسمحوا بتهديد أمن البلاد.

وأكد أن مقاتلیناا على أهبة الاستعداد لردٍّ حازم وقوي على العدو في حال تكراره الخطأ.

وأضاف: عندما نشهد هذا الإيمان والعزيمة والإرادة والقدرة والشجاعة والصمود فإننا على يقين بأن هؤلاء أبناء الثورة الإسلامية لن يتخلوا عن راية القادة العظام الذين فقدناهم في هذه الحادثة وسيواصلون مسيرتهم بكل تأكيد حتى تحقيق النصر النهائي للجمهورية الإسلامية الإيرانية.

endNewsMessage1