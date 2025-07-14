العميد أشتياني: قادرون على خوض حرب لعشر سنوات دون توقف

قال العميد محمد رضا أشتياني، نائب رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية، إن المعدات العسكرية الإيرانية لم تتعرض لأضرار تُذكر خلال الحرب التي استمرت 12 يوماً، مشيراً إلى أن إيران تملك القدرة الكاملة على مواصلة القتال حتى لو استمر لعشر سنوات متواصلة.

وأوضح في تصريحاته: المعدات ليست ذات أهمية قصوى؛ إنما العامل الأساسي هو الروح المعنوية. يُقال إن المعنويات تمثل ثلاثة أرباع القدرة القتالية. قواتنا المسلحة مدرّبة وذات خبرة، وتملك تجهيزات حديثة، لكن الأهم من ذلك أنها تتحلى بروح معنوية عالية".

وأضاف العميد أشتياني: على العكس تماماً، إذا نظرنا إلى العدو نرى أنه يفتقر إلى كل هذه المقومات. ربما يملك بعض المعدّات، لكنه بلا روح معنوية. نحن مستعدون، وكل شيء على ما يُرام.

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