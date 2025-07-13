عراقجي يتوجه الى الصين لحضور الاجتماع الوزاري لمنظمة شنغهاي

واوضح بقائي في تصريح للصحفيين اليوم الاحد، ان وزير الخارجية الايراني سيزور بكين بناء على دعوة نظيره الصيني "وانغ يي"، حيث سيعقد معه وعدد اخرين من كبار الشخصيات في هذا البلد مباحثات، فضلا عن حضوره الاجتماع الوزاري لمنظمة شنغهاي.

كما لفت المتحدث باسم الخارجية الايرانية، بأن التنسيق والتحضير لقمة منظمة شنغهاي للتعاون، يشكل البند الرئيسي لجدول أعمال اجتماع وزراء الخارجية المنظمة.

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