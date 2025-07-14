إيران تُدين العقوبات الأمريكية على كوبا

وكتب إسماعيل بقائي على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي X (تويتر سابقًا): "مرة أخرى، يستهدف إدمان أمريكا على التنمر والعقوبات شعبا مستقلا عازما على حماية حقه في تقرير المصير والحفاظ على استقلاله وكرامته".

وأضاف بقائي: "فرضت الولايات المتحدة حزمة جديدة من العقوبات على الشعب الكوبي استمرارًا لسياستها الإجرامية المتمثلة في الحصار الاقتصادي على كوبا. نُدين بشدة هذه الإجراءات القسرية الأحادية الجانب التي تنتهك المبادئ الأساسية للقانون الدولي وحقوق الإنسان الأساسية للشعب الكوبي".

وصرح قائلاً: "إن مثل هذه الأعمال الوحشية وغير القانونية لن تؤثر أبدًا على إرادة الشعب الكوبي وقيادته في الوقوف في وجه سياسات الهيمنة الأمريكية".

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية: "إن إيران، التي تخضع هي نفسها لعقوبات أمريكية غير قانونية منذ عقود، تُعرب عن تضامنها مع شعب وحكومة كوبا، وتتمنى لها مزيدًا من القوة والاستقرار في مواجهة الإجراءات الأمريكية غير القانونية".

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