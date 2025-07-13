بزشکیان: قدرة القوات المسلحة والوحدة الوطنیة العاملان الرئیسیان للانتصار

وحضر بزشكيان صباح اليوم الأحد، في وزارة النفط، واشاد بجهود موظفي الوزارة ومدرائها في مواصلة تقديم الخدمات خلال العدوان الصهيوني على ايران وقال: لقد نجحتم، إلى جانب الشعب، بفضل الفهم الصحيح والحكمة في الوقت المناسب، في إحباط مخططات العدو الرامية إلى تخريب البلاد.

وأضاف: إن أهم عنصر ومتطلب لنجاح أي خطة أو برنامج أو إجراء لتنظيم إنتاج واستهلاك الطاقة هو توفر بيانات دقيقة وحديثة وكاملة ولتوفير هذه البيانات، لا بد من تعزيز التواصل بين مختلف القطاعات، نظرًا لأهمية تنظيم قطاع الطاقة.

أهمية الاستثمار في صناعة النفط وتوسيع محطات الطاقة الشمسية

وأكد بزشكيان على أهمية زيادة الاستثمار في صناعة النفط وقال: أعرب العديد من الأشخاص والمجموعات عن استعدادهم واهتمامهم بالاستثمار في مجال إنتاج الطاقة وإدارة استهلاكها ويجب أن نكون أكثر استباقية في استيعاب هذه الإمكانات والاستفادة منها.

ووصف أيضاً تطوير البنية التحتية لإنتاج الطاقة النظيفة وخاصة تسريع بناء محطات الطاقة الشمسية، بأنه إجراء مكمل في مجال إنتاج الطاقة وإدارة استهلاكها، فضلاً عن فسح المجال امام المستثمرين في هذا المجال وقال: إن توسيع محطات الطاقة الشمسية من شأنه أن يقلل الحاجة إلى إمدادات الغاز والديزل المدعومة لقطاع توليد الكهرباء، الأمر الذي سيفتح أيدي وزارة النفط للاستثمار.

ودعا الرئيس بزشكيان المسؤولين بوزارة النفط إلى وضع وتقديم الحلول الإدارية المثلى للإنتاج وخاصة استهلاك الطاقة من خلال دراسات تفصيلية والاستفادة من كافة الخبرات المتاحة وآراء الخبراء وأكد: علينا أن نأخذ في الاعتبار جميع الفرص والتهديدات والإمكانيات وأن نضع التوقعات اللازمة وآمل ألا نواجه بعد الآن مشكلة في توفير الطاقة في الشتاء.

وأعرب بزشكيان عن امتنانه للتقارير المقدمة بشأن الإجراءات الناجحة المتخذة للحد من تهريب الوقود وإدارة الاستهلاك وتحسين الإنتاجية.

تعزيز مسار الدبلوماسية

وأكد الرئيس بزشكيان أننا نسعى لمنع تكرار الحرب والصراع من خلال المضي قدما في مسار الدبلوماسية، مضيفا: الحرب ليست في مصلحة أحد وليس فيها رابح. نسعى للمضي قدما في طريق السلام والهدوء والاستقرار على أساس شعار ونهج حكومة الوفاق الوطني، القائم على التماسك الداخلي والصداقة مع الجيران ودول العالم؛ اننا لم ولن نلجأ الى البلطجية و لن نخضع لها بأي شكل من الأشكال.

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