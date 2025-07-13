البرلمان الإيراني يناقش قرار تشديد عقوبات التجسس

وأنهت لجنة الأمن القومي في المجلس إعداد التقرير النهائي حول القرار، ليدرج رسميا على جدول أعمال أول جلسة عامة للمجلس خلال الأسبوع الجاري.

ويهدف القرار إلى زيادة صرامة العقوبات المفروضة على المدانين بقضايا التجسس، سواء كانوا أفرادا أو شبكات، حيث كانت اللجنة أعدت تقريرا مفصلا حول الحاجة لتشديد العقوبات، استنادا إلى تقييم التهديدات الأمنية الأخيرة.

وبعد إدراج القرار على جدول الأعمال، ستتم مناقشته والتصويت عليه في الجلسة العامة، ما قد يمهد الطريق لإقراره وتطبيقه في الفترة المقبلة.

ويأتي هذا التحرك في ظل تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة وزيادة المخاوف من عمليات التجسس التي تستهدف مؤسسات الدولة الإيرانية. ويتوقع أن يتضمن القرار الجديد عقوبات أكثر قسوة، مثل تشديد فترات السجن، وزيادة الغرامات، وربما إدراج عقوبات إضافية بحق من يثبت تورطهم في التجسس لصالح جهات أجنبية.

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