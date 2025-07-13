إيران تكشف تفاصيل محاولة اغتيال فاشلة نفذها الكيان الصهيوني ضد كبار مسؤوليها

وبحسب الوكالة، فقد نُفذ الهجوم صباح الاثنين 15 حزيران، بينما كان الاجتماع منعقداً في أحد الطوابق السفلية لمبنى محصّن غرب طهران. وقد استخدمت في العملية عدة قذائف أو صواريخ دقيقة، استهدفت المداخل الحيوية للمبنى في محاولة لإغلاق مخارج الطوارئ وتعطيل منظومة التهوية.

ورغم الانفجارات التي تسببت بانقطاع التيار الكهربائي عن جزء من المبنى، نجح الفريق الأمني في تأمين خروج المسؤولين عبر فتحة طوارئ تم تجهيزها مسبقاً لمثل هذه الحالات. وأكدت الوكالة أن الإصابات كانت طفيفة، ولم تُسجّل أي خسائر جسيمة.

التقرير أشار أيضاً إلى وجود تحقيقات داخلية واسعة النطاق جارية حالياً، للكشف عن ملابسات تسريب معلومات حساسة قد تكون ساعدت في تنفيذ الهجوم، دون استبعاد فرضية التواطؤ الداخلي.

مصدر أمني رفيع شدّد على أن "أعداء الجمهورية الإسلامية، بعدما فشلوا في معارك المواجهة المباشرة، باتوا يسلكون طريق الاستهداف الغادر عبر محاولات اغتيال وتخريب، لكن المؤسسة الأمنية الإيرانية يقظة وتتابع التفاصيل لحظة بلحظة، وستتخذ الإجراءات الرادعة".

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