مسؤول إيراني: 91% من المهاجرين الأفغان غير الشرعيين يعودون طوعاً إلى بلادهم

وأضاف أمير الله شمقدري، اليوم السبت، خلال تفقدة عمليات مغادرة المواطنين الأفغان غير الشرعيين : إن أكبر عدد من هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين يعودون عبر معبر دوغارون الحدودي (في مدينة تايباد - بمحافظة خراسان الرضوية)؛ مبينا انه في القوت الحالي يتوجه 70 بالمائة من المواطنين الأفغان إلى بلادهم عبر هذه الحدود.

ولفت هذا المسؤول في السياق ذاته، الى انه منذ بداية العام الجاري، غادر 626 ألف لاجئ أفغاني إلى أفغانستان، عبر معبر دوغارون الحدودي.

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