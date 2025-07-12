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سياسة ١٢ / ٠٧ / ٢٠٢٥ - ١٤:١٩:٠٠

رسالة من أمين لجنة حقوق الإنسان الإيرانية إلى 150 دولة بشأن عدوان الکیان الصهیوني علی البلاد

أعلن مساعد رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية، أمين لجنة حقوق الإنسان الإيرانية "ناصر سراج" في رسالة إلى نظرائه في أكثر من 150 دولة، أن الکیان الصهيوني المحتل والمعتدي نفذ سلسلة من الاعتداءات العسكرية المنسقة والمستهدفة والمخطط لها مسبقًا ضد الجمهورية الإسلامية خلال الحرب المفروضة علی البلاد اعتمادًا على المعلومات الاستخباراتية والأسلحة والدعم السياسي الواسع من بعض الحكومات الغربية التي تتتشدق بالدفاع عن حقوق الإنسان.