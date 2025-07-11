لاريجاني: نظرية ترامب في الشرق الأوسط فشلت والشعوب تختار المقاومة

وصرح لاريجاني اليوم الجمعة، خلال مراسم تابين اللواء الشهيد "محمد سعيد إيزدي" (الحاج رمضان) في عاصمة الجمهورية الاسلامية طهران، بأن "الفكر الرجعي تسبب على مر التاريخ في حروب طويلة ومقتل الملايين من البشر؛ وللأسف، نشهد اليوم عودة نفس الفكر المتخلف الذي يتبعه أشخاص مثل ترامب ونتنياهو حيث يزعمون بان السلام ياتي من خلال القوة".

وتابع مستشار قائد الثورة الإسلامية : علينا أن نرى عمليا ما الذي حققته هذه النظرية خلال فترة وجود ترامب في السلطة؟! هل تمكنت أمريكا من حل أزمة أوكرانيا بهذا المنظور؟ لا، وهل تمكنت من حل قضية غزة؟! لا؛ مردفا "كذلك ما زعمه الرئيس الامريكي بأنه سيجبر إيران على الاستسلام، لن يتحقق".

واستطرد لاريجاني : بالتأكيد، تسببت أمريكا في أضرار دولية وأطلقت حملات ابادة وقتل، لكن الشعب الفلسطيني وغزة لم يستسلما، كما أن إيران، وبتوجيات قائد الثورة الإسلامية الحكيمة ردت بحزم ولم تسمح لهذه النظرية بالظهور والتنفيذ في بلادنا.

وختم مستشار قائد الثورة بالقول : ينبغي للشعوب أن تكون واعية وتدرك بأن هذا الضجيج لم يأتِ بنتيجة حتى الآن، وبلا شك، فإن شرق أوسط جديدا آخذ بالتشكل، وإن شاء الله ببركة دماء الشهداء، لن يكون شرق أوسط مطيعا وتابعا، بل مقاوما ومستقلا.

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