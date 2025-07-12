القضاء الإيراني يكشف عن تحديد شبكات العدو داخل البلاد ويعد الشعب بمعلومات قيّمة قريباً

وقال اصغر جهانغیر في مؤتمره الصحفي إن الشعب الإيراني لقد أثبت روح المقاومة والتعرف على العدو والبصيرة خلال الحرب المفروضة على إيران لمدة 12 يومًا، فضلاً عن حضوره الحماسي في مراسم عاشوراء الحسیني.

وأضاف: لقد أثبت الشعب الإيراني أنه أمة الإمام الحسين (عليه السلام)، ويواجه العدو بعزيمة وحزم وشجاعة وقد أظهرت هذه الروح الصامدة أن الشعب الإيراني مستعد للتضحية بكل شيء للدفاع عن كل شبر من تراب وطنه.

وتابع: الشعب يقف من أجل کرامة إيران، وسيُجبر أي عدو ينوي الاعتداء علی الأراضي الإيرانية على الاستسلام بفضل وحدته وثروته الاجتماعية والثقافية الهائلة.

وقال جهانغير: إن الکیان الصهيوني الزائف انتهك جميع المبادئ والقواعد الدولية في الحرب المفروضة على إيران وهذا العدوان غير المشروع، الذي لا يستند إلى أي منطق قانوني، كان قمة دناءة العدو وانتهاكه لجميع المبادئ القانونية الدولية من خلال استهدافه المواطنين الأبرياء والأطفال والنساء، وشن العدوان علی المناطق السكنية والمستشفيات والسجون، واغتيال العلماء والقادة العسكريين، ومهاجمة المواقع المدنية.

أضاف: يعلم العالم أننا لم نبدأ هذه الحرب، وأننا دافعنا عن أنفسنا وفقًا للمبادئ الدولية ونحن نتخذ إجراءات قانونية ضد المعتدين، ونأمل أن تقوم الجهات القانونية الدولية بدورها بواجباتها، وأن تضع حدًا لإفلات هذا الکیان القاتل للأطفال من العقاب.

وأضاف: ليطمئن الشعب أن السلطة القضائیة عازمة على التعامل مع قضايا المتهمين بخيانة الوطن والمرتزقة الذين ساعدوا العدو في تلك الأيام بكل قوة وسرعة وعدالة.

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