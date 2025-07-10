طاجيكستان تستأنف رحلاتها الجوية إلى إيران

ووفقًا لتقرير نشرته وكالة ترند للأنباء، أعلنت شركة "سومون إير" الطاجيكية استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين عاصمتي طاجيكستان وإيران اعتبارًا من 14 يوليو.

في غضون ذلك، أعلنت السلطات الطاجيكية إعفاء المواطنين الإيرانيين من التسجيل الإلزامي لدى وكالات الشؤون الداخلية لمدة 30 يومًا بعد دخولهم طاجيكستان.

ودخل اتفاق الإعفاء من التأشيرة بين البلدين حيز التنفيذ اعتبارًا من 3 فبراير 2025 ، ويسمح لحاملي جوازات السفر العادية بالسفر بين البلدين لمدة 30 يومًا خلال فترة 90 يومًا دون تأشيرة عبر رحلات مباشرة.

يسري هذا الإعفاء فقط على الرحلات الجوية المباشرة، ولا يزال الأشخاص الذين يدخلون طاجيكستان عبر دول ثالثة أو حدود برية بحاجة إلى تأشيرة.

endNewsMessage1