وزير الدفاع الإيراني: الضربات القاصمة أجبرت الكيان الصهيوني على التوسل لوقف إطلاق النار

وفي اتصالين هاتفيين مع وزيري دفاع فنزويلا وأرمينيا، شدد العميد طيار نصير زادة بأن الضربات التي شنتها القوات المسلحة الإيرانية ضد عدوان الكيان الصهيوني أدت به إلى طلب وقف إطلاق النار.

وأضاف وزير الدفاع الايراني: إن القوات المسلحة الإيرانية على أهبة الاستعداد للرد على أي مغامرة وحماقة محتملة قد تحدث من الكيان الصهيوني وحماته الغربيين، بشكل مؤلم ويبعث لهم على الندم.

وتابع: إن هجوم الكيان الصهيوني وعدوانه خلال فترة المحادثات والمفاوضات مع الولايات المتحدة وأوروبا دليل آخر على عدم موثوقية الولايات المتحدة والغرب.

من جانبه اشار وزير الدفاع الفنزويلي في الاتصال الهاتفي مع وزير الدفاع الايراني ، إلى صمود ثقافة المقاومة والثبات في إيران، وقال أن الحضارة الإيرانية العريقة، المعروفة عالميًا، لن تتأثر بالضربات اليائسة للكيان الصهيوني المزيف وداعميه.

واضاف: لتكن ايران العزيزة على ثقة بأن شعوب العالم الحرة، وخاصة في منطقة أمريكا اللاتينية، ستكون إلى جانبها في مواجهة المستكبرين، وإيران اليوم هي معلم للحرية والمقاومة في العالم.

كما أدان وزير الدفاع الأرميني في الاتصال الهاتفي مع نظيره الايراني بشدة أفعال الكيان الصهيوني وقتل الأبرياء وقادة القوات المسلحة، مؤكدًا أن مثل هذه الأفعال لا مكان لها في عالم اليوم، ونحن على ثقة بأن جمهورية إيران الإسلامية ستتجاوز هذه المرحلة أقوى من ذي قبل.

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