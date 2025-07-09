ظریف یعلق على قیام نتنیاهو بترشیح ترامب لجائزة نوبل

وردّ وزير الخارجية الإيراني الأسبق، محمد جواد ظريف، على تصريحات رئيس وزراء كيان الاحتلال بنيامين نتنياهو بشأن ترشيح الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لجائزة نوبل للسلام، قائلاً:

«عدوّ السلام، المطلوب بتهم جرائم الحرب أمام المحكمة الجنائية الدولية، والمتهم بالإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية، لا يمتلك أي أهلية أخلاقية أو قانونية لترشيح أحد لجائزة نوبل للسلام».

وكان نتنياهو قد صرّح، صباح الثلاثاء من واشنطن، خلال لقائه ترامب في البيت الأبيض: «أرغب في أن أقدّم لك رسالة الترشيح التي أرسلتها إلى لجنة نوبل. أنت تستحق هذه الجائزة».

وفي ردّه عبر منصة "إكس"، كتب ظريف:

«ليس هذا سوى مسرحية رخيصة هدفها جرّ ترامب إلى حروب لا نهاية لها، والتضحية بشعار لنجعل أميركا عظيمة من جديد على أعتاب نتنياهو وأجنداته المتطرفة».

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