وزير الصحة: استشهاد 700 مدني إثر العدوان الصهيوني على إیران
أعلن وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني "محمدرضا ظفرقندي"، أن نحو 700 مدني استشهدوا في الاعتداءات الوحشية التي شنها الکیان الصهیوني على المدن الإيرانية.
وأضاف "محمد رضا ظفرقندي" خلال زيارته لمركز طبي في طهران وتفقده طفلا يبلغ من العمر خمس سنوات أصيب في اعتداءات الکیان الصهيوني: أصيب نحو 5 آلاف مدني في حوادث ناجمة عن اعتداءات العدو.
وأشار إلى الأبعاد الكارثية لهذه الاعتداءات، وقال: من بين المصابين طفل يبلغ من العمر خمس سنوات،مصاب بحروق بنسبة 50 بالمئة، وقد استشهد أفراد عائلته أيضاً في هذه الاعتداءات.
وتابع قائلا: إن هذا العدوان، هجوم وحشي وغير مبرر ضد المدنيين.
وقال عن آخر الإحصائيات عن ضحايا الحرب الارهابية التي شنها الكيان الصهيوني الغاصب على ايران والتي استمرت 12 يوماً: استشهد نحو 700 مدني في هذه الهجمات حتى الآن، كما استشهد 18 من أفراد الطاقم الصحي، بينهم 6 أطباء أثناء أداء واجبهم.
وأضاف أن الکیان الصهيوني استهدف 7 مستشفيات بشكل مباشر، وتم إخلاء بعض المراكز الطبية بسبب حالات الطوارئ كما أن 11 سيارة إسعاف تعرضت لقصف العدو، و هذه الاعتداءات تتعارض مع المبادئ والمعايير الدولية وحقوق الإنسان والقانون الإنساني.