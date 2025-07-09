وزير الصحة: استشهاد 700 مدني إثر العدوان الصهيوني على إیران

وأضاف "محمد رضا ظفرقندي" خلال زيارته لمركز طبي في طهران وتفقده طفلا يبلغ من العمر خمس سنوات أصيب في اعتداءات الکیان الصهيوني: أصيب نحو 5 آلاف مدني في حوادث ناجمة عن اعتداءات العدو.

وأشار إلى الأبعاد الكارثية لهذه الاعتداءات، وقال: من بين المصابين طفل يبلغ من العمر خمس سنوات،مصاب بحروق بنسبة 50 بالمئة، وقد استشهد أفراد عائلته أيضاً في هذه الاعتداءات.

وتابع قائلا: إن هذا العدوان، هجوم وحشي وغير مبرر ضد المدنيين.

وقال عن آخر الإحصائيات عن ضحايا الحرب الارهابية التي شنها الكيان الصهيوني الغاصب على ايران والتي استمرت 12 يوماً: استشهد نحو 700 مدني في هذه الهجمات حتى الآن، كما استشهد 18 من أفراد الطاقم الصحي، بينهم 6 أطباء أثناء أداء واجبهم.

وأضاف أن الکیان الصهيوني استهدف 7 مستشفيات بشكل مباشر، وتم إخلاء بعض المراكز الطبية بسبب حالات الطوارئ كما أن 11 سيارة إسعاف تعرضت لقصف العدو، و هذه الاعتداءات تتعارض مع المبادئ والمعايير الدولية وحقوق الإنسان والقانون الإنساني.

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