بقائي: محادثات عراقجي مع كبار المسؤولين السعوديين كانت مثمرة

وصرح بقائي، الذي رافق عراقجي في رحلته إلى البرازيل لحضور قمة البريكس، مساء الثلاثاء ، بعد توقف توقف قصير في جدة للقاء مسؤولين سعوديين رفيعي المستوى، بأن الوزير عراقجي أجرى محادثات مثمرة مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان.

واوضح بان هذه المحادثات تناولت العلاقات الثنائية وآخر المستجدات في المنطقة.

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