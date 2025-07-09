وزير الخارجية الإيراني يلتقي ولي العهد السعودي في جدة: تأكيد مشترك على الأمن الإقليمي ووقف التصعيد

وافادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في جدة مساء الثلاثاء، وأجرى محادثات معه.

وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأعرب ولي العهد السعودي عن أمله في أن يُسهم وقف إطلاق النار بين إيران والكيان الصهيوني في تهيئة الظروف لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد محمد بن سلمان على موقف المملكة العربية السعودية الداعم للحوار بالطرق الدبلوماسية كوسيلة لحل النزاعات.

كما شكر وزير الخارجية الإيراني، المملكة العربية السعودية على موقفها المدین للهجوم العسكري الإسرائيلي على إيران، وثمن جهود ولي عهدها لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وكان عراقجي قد التقى قبل ظهر الثلاثاء نظيره السعودي، فيصل بن فرحان، وأجرى محادثات معه.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، واستعراض التطورات الإقليمية.

وأعلنت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها أن الجانبين ناقشا خلال هذا اللقاء آخر التطورات الإقليمية والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

endNewsMessage1