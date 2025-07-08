متحدث الخارجية ينفي مزاعم ترامب بشأن طلب إيران لقاء مع الطرف الأميركي

وردًا على تصريحاتت دونالد ترامب، قال متحدث الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي،: "ننفي بشكل قاطع ما قاله ترامب حول طلب إيران التفاوض، ولم نوجّه أي طلب لعقد لقاء مع الأميركيين."

وكان ترامب قد زعم، خلال لقائه مع رئيس وزراء كيان الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو مساء أمس الاثنين، أنه تم تحديد موعد للتفاوض مع إيران، مدعيًا أن "الإيرانيين يريدون التحدث معنا".

وفي جزء آخر من تصريحاته، كرر ترامب مزاعمه حول البرنامج النووي الإيراني قائلاً: "أعتقد أن الإيرانيين يريدون لقاءنا من أجل تحقيق السلام"، وأضاف: "البرنامج النووي الإيراني تمّ تدميره بالكامل، والوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت أن الموقع الذي استهدفناه في إيران قد تم تدميره."

وتابع قائلاً: "آمل أن تكون الحرب بين 'إسرائيل' وإيران قد انتهت. سنعقد اجتماعًا مع الإيرانيين وسنرى ما سيحدث."

وفي السياق ذاته، أفادت وسائل إعلام أن ستيف ويتكوف، ممثل ترامب في شؤون المنطقة، صرّح بأن اللقاء مع الإيرانيين "سيُعقد قريبًا جدًا، وقد يتم خلال الأسبوع المقبل".

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