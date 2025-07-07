عراقجي يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة وعددا من كبار مسؤولي الدول الاعضاء في بريكس

وناقش عراقجي خلال هذا اللقاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما التقى وزير الخارجية الإيراني على هامش القمة ذاتها، نائب وزير الخارجية الصيني "ما جاوشو" حيث بحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات الثنائية.

وفي وقت سابق من صباح الأحد (بالتوقيت المحلي)، التقى عراقجي مع الرئيس البوليفي، "لويس آرسي كاتاكورا" الذي جدد إدانته للعدوان العسكري على إيران.

وأكد الرئيس البوليفي خلال هذا اللقاء على أهمية الدور البناء الذي تلعبه إيران في التطورات الدولية، مشددا ضرورة التعاون بين الدول المستقلة في مواجهة السياسات الأحادية الجانب التي تتعارض مع القانون الدولي.

وخلال هذا اللقاء، استعرض الجانبان العلاقات الثنائية بين إيران وبوليفيا، مؤكدين على إرادتهما المشتركة لتوسيع التعاون السياسي والاقتصادي والدولي.

والتقى "عراقجي"، في البرازيل أيضا، مع وزيرة الدولة في مكتب رئيس وزراء تايلاند، "جيرا بورن سيندهوبراي"، وبحث معها سبل تعزيز التعاون المشترك.

endNewsMessage1