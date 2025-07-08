رسالتان من طهران إلى مسقط... عراقجي يؤكد على تعزيز الشراكة الاستراتيجية

وافادت وكالة الانباء العمانية انه سلّم الرسالتين موسى فرهنك سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية المعتمد لدى سلطنة عُمان خلال استقبال وزير الخارجية العماني له يوم الاثنين بديوان عام الوزارة.

وتناول الجانبان خلال المقابلة العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في شتّى المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والثقافية.

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