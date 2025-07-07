إيران تدين بشدة الهجوم الصهيوني على اليمن

وصف المتحدث الهجمات المتكررة على البنية التحتية اليمنية، بما في ذلك المطارات، الموانئ، محطات الطاقة، ومخازن المنتجات الغذائية، بأنها جرائم ضد الإنسانية واعتداء سافر بحق الشعب اليمني، داعيًا المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، إلى التحرك بشكل عاجل لوقف تقاعسه أمام هذه الجرائم المتواصلة.

وأكد بقائي أن استمرار إفلات الكيان الصهيوني من العقاب على خلفية الدعم غير المحدود الذي تقدمه الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية له، هو السبب الرئيسي وراء استمرار الاعتداءات على الدول المجاورة. ولفت إلى أن هذا الدعم قد أطلق يد الكيان الصهيوني لارتكاب جرائم حرب في العديد من أنحاء المنطقة.

وفي هذا السياق، شدد المتحدث على أن جميع دول المنطقة والمجتمع الدولي يتحملون مسؤولية قانونية وأخلاقية في مواجهة الجرائم المستمرة بحق الفلسطينيين، مع ضرورة محاسبة قادة الكيان الصهيوني على الجرائم البشعة التي يرتكبونها.

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