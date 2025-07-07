ويتكوف: من الممكن التوصل إلى اتفاق مع إيران يحرمها من قدرتها على تخصيب اليورانيوم

أعرب ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب، عن تفاؤله بشأن 3 ملفات رئيسية تتعلق بالشرق الأوسط وهي غزة، وإيران، وتوسيع دائرة التطبيع بين إسرائيل والدول العربية.

وجاءت تصريحاته عشية زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة، والتي من المتوقع أن تشمل لقاء مع ترامب.

وفي لقاء مع أعضاء من الجالية اليهودية في منطقة هامبتونز بنيويورك، برعاية الحاخام مارك شناير، قال ويتكوف إن “هناك زخما كبيرا للتوصل إلى اتفاق مع حماس، والأمور تسير في الاتجاه الصحيح”. وأعرب عن أمله في أن تنهي إسرائيل الحرب في قطاع غزة، معتبرا أن “ترامب عازم على تغيير وجه الشرق الأوسط، والتزامه بأمن إسرائيل لا لبس فيه”.

وأشار إلى إمكانية انضمام قطر إلى اتفاقيات إبراهام مستقبلا، إلى جانب دول أخرى مثل سوريا ولبنان.

وفي ما يتعلق بالمملكة العربية السعودية، أوضح ويتكوف أن التطبيع معها “لن يكون قريبا”، وأنه “قد يستغرق وقتا أطول”، لكنه لم يستبعد احتمال التوصل إلى اتفاق من نوع مختلف بين الرياض وتل أبيب في المستقبل. وأضاف أن السعوديين “قد يسعون إلى اتفاق مهم آخر، وإن لم يكن ضمن إطار اتفاقيات إبراهيم”.

وفي ملف تبادل الأسرى، أشار ويتكوف إلى أن الجهود مستمرة لإعادة جثث القتلى الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس.

وفي ما يخص الملف الإيراني، ووسط التصريحات الإسرائيلية والأميركية الأخيرة عن نجاح الحملة ضد طهران، قدر ويتكوف الذي شارك في مفاوضات سابقة مع إيران، إمكانية التوصل إلى اتفاق يمنعها من استئناف تخصيب اليورانيوم، دون أن يقدم تفاصيل حول طبيعة هذا الاتفاق أو الأطراف المعنية به.

تأتي هذه التصريحات بينما يستعد نتنياهو للقيام بزيارة جديدة إلى واشنطن، حيث يلتقي بالرئيس ترامب، في وقت يتزامن مع تواجد وفد إسرائيلي في قطر للمشاركة في جولة جديدة من مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى ف غزة.

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