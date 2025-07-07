في لقاء مع عراقجي في البرازيل.. حاخام مناهض للصهيونية يعرب عن تضامنه مع إيران

والتقى الحاخام "يسرائيل دوفيد وايس" الذي يتواجد في البرازيل لحضور اجتماعات علي هامش قمة البريكس، مع وزير خارجية وتبادل معه وجهات النظر.

يذکر ان الحاخام كان قد زار في وقت سابق سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في البرازيل بعد فتح سجل التعازي لشهداء العدوان العسكري للكيان الصهيوني على البلاد وكتب فيه عبارات اعرب من خلالها عن دعمه وتضامنه مع شعب وحكومة إيران وعبر عن تعازيه لاسر الشهداء الذين ارتقوا نتيجة الغزو الوحشي للكيان الصهيوني على بلدنا.

endNewsMessage1