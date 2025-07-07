عراقجي: الهجمات الصهيونية والأمريكية على إيران اعتداء على الدبلوماسية الدولية

وجاء اللقاء يوم الاحد بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ووزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا، على هامش القمة الـ 17 لمجموعة البريكس في ريو دي جانيرو بالبرازيل.

وشكر عراقجي ، البرازيل على استضافتها القمة السابعة عشرة لمجموعة البريكس، وقيّم دور البريكس في تعزيز التعددية وسيادة القانون على المستوى الدولي بأنه بالغ الأهمية، وشدد على أهمية استمرار التعاون بين إيران والبرازيل على المستوى الثنائي وفي إطار المنظمات الدولية.

وفي إشارة إلى العدوان العسكري الذي شنّه الكيان الصهيوني والولايات المتحدة على إيران، شكر وزير الخارجية الايراني ، البرازيل على موقفها الحازم والمبدئي في إدانة هذه الأعمال العدوانية، وأكد أن الهجمات غير القانونية التي شنّتها اميركا والكيان الصهيوني لا تُمثّل انتهاكًا صارخًا لميثاق الأمم المتحدة فحسب، بل تُمثّل أيضًا اعتداءً غير مسبوق على نظام منع الانتشار النووي وأسس الدبلوماسية، مما له عواقب وخيمة على السلام والأمن الإقليميين.

واعتبر عراقجي أن السبب الرئيسي لاستمرار وتوسع الكيان الصهيوني في إثارة الحروب هو إفلاته من العقاب والدعم الشامل له من قبل اميركا وبعض الدول الأوروبية، وأكد على المسؤولية القانونية والأخلاقية لجميع الحكومات لوقف جرائم الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين وعدوانه على شعوب المنطقة.

من جانبه ذكّر وزير الخارجية البرازيلي، بموقف بلاده الثابت في إدانة العدوان العسكري على سلامة أراضي إيران وسيادتها الوطنية، وخاصةً المنشآت النووية السلمية ، مؤكدا على مسؤولية مجلس الأمن الدولي في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين.

كما استعرض وزيرا خارجية إيران والبرازيل العلاقات الثنائية، وأعربا عن ارتياحهما للعلاقات المتنامية بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية، واتفقا على عقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين في المستقبل القريب.

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