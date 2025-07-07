محادثات بين وزيري خارجية إيران والهند على هامش قمة البريكس

والتقى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الذي يزور البرازيل للمشاركة في قمة البريكس السابعة عشرة، بوزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، وناقشا القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وخلال هذا اللقاء، جرى البحث حول العلاقات الثنائية بين إيران والهند وآخر التطورات في منطقة غرب آسيا في أعقاب العدوان العسكري للكيان الصهيوني واميركا على إيران، وتبادلا وجهات النظر حولها.

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