ظریف: الحضور الشجاع لقائد الثورة لیلة عاشوراء أسقط أکاذیب الأعداء وأبطل دعایات المرتزقة

واشار "ظريف" الى حضور قائد الثورة الإسلامية في مراسم عزاء ليلة عاشوراء في حسينية الإمام الخميني (رض) بنشر رسالة على شبكة التواصل الاجتماعي إكس كتب فيها: إن الحضور الشجاع للقائد الثورة الاسلامیة في مجلس عاشوراء العام حطم الأكاذيب الوهمية التي كان المرتزقة يزرعونها في الآخرين.

وتابع: لقد حان الوقت للاستيقاظ والاعتراف بأن الإيرانيين لن يستسلموا أبدًا.

وأكد وزير الخارجية الإيراني الاسبق: علينا أن نقف على الجانب الصحيح من التاريخ ولا نهدد إيران أبداً.

وشارك قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيدعلي الخامنئي مساء امس السبت بمراسم عزاء ليلة عاشوراء، إحياء لذكرى استشهاد الإمام الحسين (ع).

وبالتزامن مع ليلة عاشوراء ، أقيمت مراسم العزاء في حسينية الإمام الخميني (قدس سره) بحضور قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي وحشد من مختلف شرائح المجتمع.

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