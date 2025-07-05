مذيع أمريكي شهير: مقابلة مع الرئيس الإيراني ستُنشر قريبًا

فقد أعلن تاكر كارلسون، المذيع السابق في قناة فوكس نيوز وأحد الشخصيات الإعلامية الأمريكية اليمينية، على حسابه على شبكة إكس (تويتر سابقًا) أنه أجرى محادثة مع الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.

كارلسون مقرب من المحافظين في الحزب الجمهوري، وكان معارضًا للهجوم الأمريكي على إيران في الأشهر الأخيرة، وبعد حرب الـ 12 يومًا، انتقد مشاركة واشنطن في الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية.

وأضاف كارلسون أن المقابلة مع الرئيس الإيراني أُجريت عن بُعد وبمساعدة مترجم فوري.

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