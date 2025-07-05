قائد الثورة الإسلامية يشارك بمراسم عزاء ليلة عاشوراء

وبالتزامن مع ليلة عاشوراء ، أقيمت مراسم العزاء في حسينية الإمام الخميني (قدس سره) بحضور قائد الثورة الإسلامية الإمام الخامنئي وحشد من مختلف شرائح المجتمع.

وفي هذه المراسم، أشار حجة الإسلام و المسلمين "مسعود عالي" في كلمته إلى دروس ثورة الإمام الحسين (عليه السلام) في الصمود والوقوف في وجه الظلم، ووصف إيران الإسلامية بمحور جبهة المقاومة العالمية بقيادة الإمام الخامنئي. كما أشار إلى الصهيونية العالمية كمحور رئيسي لجبهة الباطل، قائلاً: "إن الشعب الإيراني، وفقاً لتعاليم عاشوراء، لن تستسلم أبداً لجبهة الباطل؛ لأنها اتخذت شعار 'هيهات منا الذلة' نبراساً له.

ثم قرأ الرادود محمود كريمي قصائد عن سيدالشهداء أبي عبد الله الحسين (عليه السلام) وأصحابه الشهداء.

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