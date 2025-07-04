مفتشو الوكالة الذرية يغادرون إيران وغروسي يدعو للتفاوض مع طهران

وذكرت الوكالة عبر حسابها على منصة “إكس“، أن فريق مفتشي الوكالة غادر إيران اليوم بأمان متجهاً إلى مقر الوكالة في فيينا، وذلك بعد بقائهم في طهران طوال فترة النزاع الأخير.

من جانبه، شدد المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، على ضرورة إجراء محادثات مع إيران لاستئناف مراقبة برنامجها النووي، وقال “يجب مناقشة استئناف أنشطة المراقبة والتحقق مع إيران في أسرع وقت”.

“مخاوف أمنية”

في حين قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة قامت بسحب مفتشيها من إيران بسبب "مخاوف أمنية".

أتى ذلك، بعدما علّقت إيران رسمياً، يوم الأربعاء، تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد توقيع الرئيس مسعود بزشكيان على القانون الذي أقرّه البرلمان الأسبوع الماضي.

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