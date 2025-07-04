الرئیس الإيراني يلتقي رئيس الوزراء الباكستاني

ووصل رئيس الجمهورية الیوم الجمعة، إلى مدينة خانكندي في جمهورية أذربيجان للمشاركة في القمة السابعة عشرة لمنظمة التعاون الاقتصادي (إيكو).

وسيلقي رئيس الجمهوریة كلمة في قمة منظمة التعاون الاقتصادي، وسيجتمع مع بعض رؤساء الدول المشاركة في القمة.

وقال رئيس الجمهوریة "مسعود بزشکیان" قبیل مغادرته إلى جمهورية أذربيجان للمشاركة في القمة السابعة عشرة لمنظمة التعاون الاقتصادي (إيكو): تأتي هذه الزیارة في إطار العلاقات الثلاثية بين إيران وتركيا وباكستان، وتُعدّ خطوةً أولى في التعاون الإقليمي بين عشر دول.واضافة الى رئيس جمهورية اذربيجان التي تستضيف القمة، يشارك فيها أيضاً رؤساء دول مثل تركمانستان وأفغانستان وأوزبكستان وطاجيكستان وكازاخستان.

وأضاف رئيس الجمهوریة: ستُعقد القمة السابعة عشرة لمنظمة التعاون الاقتصادي في جمهورية أذربيجان، وسيحضرها عشرة رؤساء ومسؤولين رفيعي المستوى من عدة دول وتُمثل هذه القمة، فرصة لتبادل وجهات النظر حول القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، فضلاً عن خلق مجالات للتعاون المشترك في إطار المصالح الإقليمية.

وأكد أهمية توسيع العلاقات الإقليمية، معرباً عن أمله في أن تساهم المشارکة في هذه القمة في تعزيز التفاعلات السياسية وتمهد الطريق لتحسين الأوضاع في المنطقة وإرساء السلام والاستقرار وتعزیز التعاون بين الدول المجاورة، مضیفا أن جشع الأعداء في خلق حالة من انعدام الأمن سيتضاءل مع تزايد التنسيق والتعاون بين دول المنطقة.

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