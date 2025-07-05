الخارجية الإيرانية: قصف سجن إيفين جريمة حرب والكيان الصهيوني يجب أن يُحاسب

وكتب "بقائي" اليوم السبت في حسابه على منصة "إكس" : "بعد مرور أيام قليلة على توقف العدوان العسكري للكيان الصهيوني على وطننا، تتكشف أبعاد جديدة لجرائم حرب نتنياهو في طهران ومدن إيرانية أخرى استهدفتها هجمات الكيان الإسرائيلي. "

وأضاف : تظهر الفيديوهات الهجوم الوحشي للكيان الإسرائيلي على مستشفى سجن إيفين في 24 يونيو 2025، حيث تجمعت عائلات وأصدقاء السجناء للقاء أحبائهم. لقد حوصروا واحترقوا تحت الأنقاض الناتجة عن القصف، بالإضافة إلى عدد من الموظفين والمارة.

وتابع : 79 إنسانا لقوا حتفهم نتيجة جريمة الحرب الإسرائيلية الوحشية. لا يمكن لأي إنسان ذي ضمير أن يلتزم الصمت أمام مثل هذا الظلم الذي يمثل انتهاكا صارخا للقانون الإنساني وجريمة حرب واضحة؛ مصرحا : يجب إدانة هذا الكيان الصهيوني المعتدي بشدة ومحاسبته ومعاقبته على ارتكاب جرائم فظيعة ضد الشعب الإيراني.

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