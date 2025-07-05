متحدث الحرس الثوري: رد إيران على أي عدوان جديد سيكون ساحقاً وبلا خطوط حمر

وأوضح العميد نائيني في تصريح للميادين، أنّ "الرد الإيراني السريع" على العدوان الأخير "أفشل حسابات الأعداء"، مضيفاً أن نتائج الحرب تُقاس بمدى تحقيق الأهداف، و"العدو لم يحقق أيّاً من أهدافه خلال الحرب الأخيرة".

وأشار إلى أن "الهدف المركزي للعدو كان تدمير قوة نظام الجمهورية الإسلامية في إيران"، لافتاً إلى أن العدو أعلن بشكلٍ صريح أن "الحرب تهدف إلى إخضاع إيران وتجزئتها والقضاء عليها"، لكنها فشلت في تحقيق ذلك.

وذكر المتحدث باسم الحرس الثوري أن "العدو لجأ إلى العمل العسكري بعد عجزه عن تحقيق أهدافه من خلال المحادثات"، معتبراً أن هذا الانتقال يعكس أنّ "الأعداء لا يملكون فهماً كافياً لطبيعة النظام في إيران".

ورأى العميد نائيني أن استهداف قادة عسكريين إيرانيين خلال الحرب الأخيرة "لم يحقق هدفه بإرباك القيادة الإيرانية"، بل على العكس "كان ردّنا سريعاً عليهم".

وتساءل المتحدث باسم الحرس الثوري "من يشعر بالقلق الآن؟ إيران، أم أعداؤها؟"، قائلاً: "بالتأكيد أعداؤنا هم القلقون من الرد الإيراني المدمر في حال حصل عدوان جديد".

وكشف العميد نائيني أن إيران أطلقت "أكثر من 2000 صاروخ ومسيّرة باتجاه الأراضي المحتلة"، مؤكداً أن "عدداً كبيراً من هذه الصواريخ والطائرات المسيّرة أصاب أهدافه بدقة".

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