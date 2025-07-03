قائد الجيش: سندافع بقوة امام اي معتدٍ اثيم

واضاف اللواء حاتمي خلال زيارته لاسرة الشهيد العقيد محمد علي زادة، ان الشهداء الابرار اظهروا خلال هذا العدوان السافر للعدو أنهم يضحون بمهجهم من اجل حفظ استقلال البلاد وسلامة ترابها.

ووصف القائد العام للجيش، مهمة الدفاع الجوي بانها حساسة للغاية وقال ان مقاتلي الدفاع الجوي للجيش وقفوا خلال حرب الـ 12 يوما وقبلها بقوة أمام القوى العسكرية المعتدية واستطاعوا تسجيل مشاهد تبعث على الفخر والاعتزاز.