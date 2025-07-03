قائد الجيش: سندافع بقوة امام اي معتدٍ اثيم
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قال القائد العام للجيش اللواء امير حاتمي ان المقاتلين الاشداء لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية يدافعون بكل ما اوتوا من قوة عن وحدة اراضي البلاد أمام اي معتدٍ اثيم.
واضاف اللواء حاتمي خلال زيارته لاسرة الشهيد العقيد محمد علي زادة، ان الشهداء الابرار اظهروا خلال هذا العدوان السافر للعدو أنهم يضحون بمهجهم من اجل حفظ استقلال البلاد وسلامة ترابها.
ووصف القائد العام للجيش، مهمة الدفاع الجوي بانها حساسة للغاية وقال ان مقاتلي الدفاع الجوي للجيش وقفوا خلال حرب الـ 12 يوما وقبلها بقوة أمام القوى العسكرية المعتدية واستطاعوا تسجيل مشاهد تبعث على الفخر والاعتزاز.