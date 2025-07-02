سفارة إيران في برلين: على ألمانيا أن تكون يقظة تجاه التحركات المشبوهة بدلا من الانجرار وراء ادعاءات لا أساس لها
شدّدت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في برلين على ضرورة أن تتحلى السلطات الألمانية باليقظة إزاء التحركات المشبوهة في البلاد، رافضة بشدة الادعاءات الإعلامية حول تهديدات مزعومة للأماكن اليهودية، ومؤكدة أن هذه الاتهامات التي لا تستند إلى أي دليل تهدف إلى صرف الأنظار عن جرائم الكيان الصهيوني.
وجاء في بيان صادر عن سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية: يبدو أن هذه الادعاءات الخطيرة التي لا أساس لها هي جزء من حملة مستهدفة لحرف الرأي العام عن العدوان الأخير للكيان الصهيوني على الأراضي الإيرانية واستشهاد ما يقارب من ألف إيراني، بمن فيهم النساء والأطفال والعلماء.
وأكدت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية: لقد سبق وأن أكد في المناقشات مع المسؤولين الألمان أن بعض الأطراف تسعى إلى حرف الرأي العام عن الحقائق من خلال خلق أجواء كاذبة، وبالتالي، يجب أن نكون يقظين بشأن الأحداث الجارية المشبوهة.