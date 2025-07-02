سفارة إيران في برلين: على ألمانيا أن تكون يقظة تجاه التحركات المشبوهة بدلا من الانجرار وراء ادعاءات لا أساس لها

وجاء في بيان صادر عن سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية: يبدو أن هذه الادعاءات الخطيرة التي لا أساس لها هي جزء من حملة مستهدفة لحرف الرأي العام عن العدوان الأخير للكيان الصهيوني على الأراضي الإيرانية واستشهاد ما يقارب من ألف إيراني، بمن فيهم النساء والأطفال والعلماء.

وأكدت سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية: لقد سبق وأن أكد في المناقشات مع المسؤولين الألمان أن بعض الأطراف تسعى إلى حرف الرأي العام عن الحقائق من خلال خلق أجواء كاذبة، وبالتالي، يجب أن نكون يقظين بشأن الأحداث الجارية المشبوهة.

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