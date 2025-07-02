اللواء موسوي: أي عدوان صهيوني جديد سيقابل بصفعة أعنف... وما لم نستخدمه بعد أشد إيلاما

جاء ذلك في تصريحات ادلى به اللواء موسوي للميادين على هامش مراسم تأبين شهداء العدوان الصهيوني، في مصلى طهران، حيث شدّد على أن أعداء إيران كانوا يهدفون إلى توجيه ضربة للجمهورية الإسلامية في إيران وتجزئة البلاد، وليس الموضوع النووي الإيراني.

وأوضح: "منذ سنوات والإسرائيليون وداعموهم يجمعون قوتهم لتوجيه ضربة للجمهورية الإسلامية".

وقال إن "إسرائيل" أُجبرت على تقديم طلب وقف إطلاق النار كي تعيد ترتيب أمورها علّها تستطيع فيما بعد القيام بعمل ما.

وأضاف أنه "في حال دخول مرحلة جديدة وطالت الحرب أكثر، سيرى الاحتلال الإسرائيلي القدرات الإيرانية التي لم تُستخدم حتى الآن".

وفي السياق، شدد اللواء موسوي على أن دعم إيران لفلسطين وللشعب الفلسطيني هو من المبادئ الأساسية للجمهورية الإسلامية، موضحاً أن "إيران لن تتخلى إطلاقاً عن أي من مبادئها".

يذكر انه أقيمت مساء الأربعاء مراسم تابين شهداء اقتدار ايران، بحضور رئيس الجمهورية مسعود بزشكيان، واللواء سيد عبدالرحيم موسوي، رئيس أركان القوات المسلحة ، وعدد من المسؤولين المدنيين والعسكريين في مصلى الإمام الخميني (رض) بطهران.

endNewsMessage1