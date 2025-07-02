عراقجي: الهجوم الأميركي على منشآت إيران النووية خيانة كبرى للدبلوماسية

وناقش وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي، ورونالد لامولا، وزير العلاقات الدولية والتعاون في جمهورية جنوب أفريقيا، آخر التطورات في المنطقة بعد توقف العدوان العسكري للكيان الصهيوني واميركا على إيران، وذلك في اتصال هاتفي يوم الأربعاء.

وأعرب عراقجي عن تقديره لموقف جنوب أفريقيا في إدانة العدوان العسكري لنظام الفصل العنصري الصهيوني على إيران، قائلاً: "إن هجمات الكيان الصهيوني غير القانونية والإرهابية على إيران هي نتيجة لإفلاته من العقاب وتقاعس المجتمع الدولي عن الرد على جرائمه في غزة واعتداءاته على لبنان وسوريا، وجميع داعميه ومؤيديه متواطئون في جرائمه".

وأشار إلى أن العدوان العسكري للكيان الصهيوني على إيران وقع في خضم مفاوضات وبدعم ومساعدة من اميركا، ثم قامت اميركا نفسها بعدوان عسكري على المنشآت النووية السلمية الإيرانية، مؤكداً أن الإجراء الأمريكي يُعد خيانة للدبلوماسية وضربة غير مسبوقة لسيادة القانون والحقوق الدولية ونظام منع الانتشار النووي.

من جانبه أعرب وزير العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا عن تعاطفه وتعازيه لايران، وأدان بشدة عدوان الكيان الصهيوني على الأراضي الإيرانية وهجومه على المنشآت النووية، وأكد أن جنوب أفريقيا تستخدم كل طاقاتها للحفاظ على نظام منع الانتشار النووي والمحادثات الشاملة لصون السلام والأمن الدوليين.

كما أدان وزيرا خارجية إيران وجنوب أفريقيا جرائم الكيان الصهيوني في غزة، وأكدا على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات عاجلة لوقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والإبادة الجماعية للفلسطينيين.

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