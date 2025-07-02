الحرس الثوري یعلن تحدید هوية عدد من مرتزقة الصهاینة في سيستان وبلوشستان

وجاء في بيان المقر:خمسة من عناصر مرتزقة الکیان الصهيوني، معظمهم من الرعايا الأجانب ولديهم علاقات مباشرة مع أجهزة استخبارات الکیان الصهيوني، کانوا يعملون بهدف خلق حالة من انعدام الأمن في عمق البلاد والمشارکة في عمليات تخريبية، بما في ذلك عمليات باستخدام طائرات بدون طيار.

وأضاف البيان أن هذه العناصر الخطيرة حاولت الهروب عبر الحدود الجنوبية الشرقية مستغلة الغطاء المحلي ومستغلة مشاعر أبناء المنطقة الشرفاء.

وتابع البیان: انطلقت صباح أمس (الثلاثاء) عملية ملاحقة واعتقال هؤلاء في مدينة خاش بالمحافظة، بالتعاون مع قوات الأمن والاستخبارات ورغم العمليات الميدانية المكثفة، أن هؤلاء تمكنوا للأسف من الهروب.

وحث مقر القدس المواطنين على الإبلاغ عن أي حالات مشبوهة أو معلومات تتعلق بهذه العناصر الإرهابية إلى قوات الأمن.

یذکر أنه أعلن مقر القدس التابع للقوة البرية بالحرس الثوري، في بيان له أمس الثلاثاء، عن مقتل شخصين والقبض على أكثر من 50 إرهابيا ومرتزقا تابعين للكيان الصهيوني في مناطق بجنوب سيستان وبلوشستان (جنوب شرقي البلاد).

واوضح البيان : في إطار استمرار مناورات "شهداء الأمن" العملياتية، تمكنت قوات الأمن في مقر القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، والمديرية العامة للاستخبارات بمحافظة سيستان وبلوشستان، وجهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني، وجهاز استخبارات الشرطة، من توجيه ضربات قاصمة للعناصر الإرهابية التابعة للعدو.

وتابع البيان : في إطار النجاحات العملياتية التي تحققت خلال الأسبوعين الماضيين ضمن مناورة المدافعين عن الأمن، تم اعتقال أكثر من 50 عنصرا إرهابيا ومرتزقا في جنوب سيستان وبلوشستان ومقتل اثنين آخرين؛ مبينا ان من بين الأهداف العملياتية للعناصر المعتقلة (التابعة للجماعات الإرهابية في شرق البلاد) نشر الفوضى في جنوب المحافظة، وتنفيذ عمليات تخريبية وتدميرية تستهدف البنية التحتية والقطاعات الاقتصادية وغيرها.

وبحسب البيان ايضا، عثر خلال هذه العمليات، على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر، بما في ذلك أسلحة أمريكية الصنع، مؤكدا البيان على تواصل الجهود والملاحقات للقبض على عملاء محليين آخرين يشتبه تورطهم في ارتكاب اعمال شريرة وزعزعة الأمن وتخريب البنى الاقتصادية في سيستان وبلوشستان.

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