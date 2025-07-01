وزير خارجية عمان: زيادة الشروط تعقّد استئناف مفاوضات نووي إيران

أكد وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي، الثلاثاء، ضرورة تقديم تنازلات لاستئناف المفاوضات النووية بين الولايات المتحدة وإيران. وأوضح أن “زيادة سقف الشروط والطلبات تُصعّب من سرعة استئنافها”.

وقال إن الجهود مستمرة لتقريب وجهات النظر واستئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، مشيراً إلى أنه لم يتم تحديد موعد لاستئنافها حتى الآن.

وكشف البوسعيدي أن “عُمان مستمرة في جهود الوساطة الهادفة إلى المحافظة على وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، وتخفيف حدة التوتر، والدفع بجهود استئناف المفاوضات بين طهران وواشنطن حفاظاً على الأمن والاستقرار الإقليمي”. وأكد “التزام السلطنة بالمساعي السلمية لحل الأزمات الإقليمية والدولية عبر الحوار والدبلوماسية”.

ودعا البوسعيدي طهران وواشنطن إلى “تقديم نوايا حقيقية تمهد لتقريب وجهات النظر، حتى تعود المفاوضات إلى مسارها”.

وأعلن البوسعيدي دعم سلطنة عُمان للدور المصري في سبيل التهدئة واحتواء التصعيد، لافتًا إلى أن “بلاده تُؤيّد الخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة، وتدعم المسار الإنساني والسياسي الذي تعمل مصر على تنفيذه بالتنسيق مع شركائها العرب والدوليين”.

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